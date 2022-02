20 maneras sencillas de decir “te amo” sin palabras

A algunas personas les resulta muy fácil decir “te amo”. Se les escapa de la lengua y suena como un poema mientras palomas blancas salen volando al fondo. Pero para otros es más difícil. Tanto si lo dices mil veces al día como si solo lo haces en ocasiones especiales, es innegable que las acciones hablan más que las palabras. Creemos firmemente que no importa cuánto digas algo si tus acciones no lo respaldan, así que si le dices a alguien “te amo” todo el tiempo, pero siempre lo das por sentado, no tiene el mismo significado.

Pero seamos sinceros: hacer mil gestos grandes, románticos y épicos cada día no es realista. Además, sería un poco raro, pues no vivimos en una romcom. Entonces, ¿de qué otra manera puedes demostrar que alguien te importa? ¿Cómo puedes demostrarle a alguien que le quieres sin deletrear sus iniciales en el cielo? Por suerte, de muchas maneras. Cualquier cosa que haga sonreír a alguien ayuda. Hoy, celebramos el día de San Valentín con una lista de 20 pequeñas cosas de demostrar a alguien que le amas.

1. Un beso

Siempre funciona, sobre todo antes de acostarse o de salir por la puerta. Es algo que no debes olvidar aunque tengas prisa.

2. Déjale una nota

No hace falta que diga “te amo”, simplemente es bonito encontrar una.

3. Una mirada

No hace falta que digas nada.

4. Una sorpresa

Deja un regalito en el bolsillo o en el bolso de esa persona para hacerla sonreír.

5. Usa su apodo más tierno

Suena cursi, pero las cosas bonitas que son solo suyas son las mejores, y un nombre especial también cuenta.

6. Prepárale el desayuno

Llévale el café y el desayuno a la cama. Es un clásico porque funciona: salir primero de la cama y hacer eso no es poca cosa.

7. Hazle un baño de burbujas

La cosa más lujosa del mundo, sobre todo cuando otra persona lo hace por ti. Si acompañas a tu pareja, pues mejor.

8. Cuídale cuando se sienta mal

Quitar los pañuelos llenos de mocos de la cama es la forma más auténtica de amor. También aparecer con todas las medicinas para el resfriado y sopa de pollo caliente es mejor que un soneto de Shakespeare.

9. Escúchale

Estar ahí cuando necesite hablar es muy valioso y cuesta muy poco.

10. Hazle compañía cuando vea su show de tv favorito

¿No te interesa lo que más le gusta? ¡Qué importa! Pasar una hora entre abrazos y cotufas es lo mejor.

11. Asegúrate de recordar las pequeñas cosas

Cuando esa persona te cuenta algo es por una razón, y recordar los pequeños detalles demuestra que te importa. Ya sea una pequeña peculiaridad suya o una anécdota divertida, presta atención.

12. Usa su chiste privado favorito

No importa lo deprimidos que estén, tener algo privado y tonto que sólo los dos sepan es siempre reconfortante.

13. Dale espacio

Dejar de lado tu ego cuando sea necesario demuestra amor y madurez.

14. Mándale un mensaje

No importa si es un emoji o un meme. Hazle sentir que está presente en tu mente.

15. Dale un masaje

Desestresante y encantador.

16. Ayuda a limpiar

Aunque sea su turno, no importa. Es una pequeña cosa pero ayudarles es una forma muy fácil de demostrar que te importa.

17. Dile lo que te gusta de su personalidad

¡Y haz que se lo crea!

18. Haz tiempo

Reserva un tiempo cada noche en el que ambos dejen de lado sus teléfonos y puedan ponerse al día.

19. Abrázale

Aunque solo sean un ratito por la mañana o por la noche, recarga a esa persona que quieres con un poquito de tu energía en un abrazo.

20. Toma su mano

Toma la iniciativa de agarrar su mano cuando estén caminando.

