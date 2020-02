12 lanzamientos recientes que debes escuchar: Loona + Sufjan Stevens + Lido Pimienta y más

Es mitad de semana y han sido muchos los lanzamientos musicales que han llegado a las distintas plataformas y que tú debes conocer: Loona regresa con todo su poderío en So What, Sufjan Stevens se une a su padrastro y nos demuestra que no hay límites en la música, Lido Pimienta nos cuestiona la forma de amar, Mura Masa y slowthai la rompen con Deal Wiv It frente a Jimmy Fallon, The Radio Dept regresa con The Absence of Birds, Jehnny Beth debuta como solista, y mucho más. ¡Comencemos!

1. Loona, So What

Para celebrar el lanzamiento de su mini álbum titulado #, Loona no se conformó con este disco sino que también publicó el nuevo video de So What, el cual fue grabado en Tailandia y en el que retratan la esencia urbana del país. Escrita por David Anthony, Anna Timgren y con letras por Jo Yoon Kyung, So What es un tema urbano dance con bajo fuerte que habla sobre romper las barreras para expresarnos libremente.

2. Sufjan Stevens & Lowell Brams, The Unlimited

Como parte del disco en dúo Aporia junto a su padrastro Lowell Brams (el mismo de Carrie & Lowell) que saldrá a la venta el 27 de marzo de este año, Sufjan Stevens nos da un adelanto con este tema en el género new wave, con un sonido de ciencia ficción que nos sumerge en un atmósfera completamente distinta, como solo Sufjan sabe hacerlo. Pueden escuchar el tema para que lo comprueben por ustedes mismos.

3. Lido Pimienta, Eso Que Tu Haces

La cantante colombo-canadiense sigue preparando el terreno para el lanzamiento de su disco Miss Colombia, previsto para el 17 de abril de este año. Eso Que Tu Haces es el segundo sencillo de este LP, un tema vibrante y poderoso construido a partir del estribillo: “Eso que tu haces no es amor”. El espectacular video que acompaña a la canción fue dirigido por co-dirigido por la propia Lido junto con Paz Ramirez.

4. Mura Masa & Slowthai, Deal Wiv It

Haciendo su debut en la televisión estadounidense en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Musa Masa & Slowthai presentaron esta colaboración incluida el más reciente disco de de Masa, R.Y.C. En el tema, slowthai, quien es un MC increíble, habla sobre las mayores y menores indignaciones de la vida en general en medio de una presentación poderosa que terminó hasta con brincos en el escritorio de Jimmy Fallon.

5. The Radio Dept., The Absence of Birds

Luego de cuatro años sin publicar canciones nuevas, el dúo sueco The Radio Dept regresa nuevamente en un tono romántico y melancólico con The Absence of Birds, un tema que sigue siendo fiel a su estilo acompañado por instrumentales cíclicos de una nota, los que se complementan con el poderoso desempeño de su vocalista Johan Duncanson, quien nos habla sobre la nostalgia que produce extrañar a alguien importante en nuestras vida. El dúo no había publicado nueva música desde el 2016 cuando lanzaron Running Out of Love, su último disco hasta la fecha.

6. Jehnny Beth, Flower

Jehnny Beth oficialmente se ha embarcado en su carrera como solista y lo hace anunciado su nuevo sencillo Flower junto con su nuevo disco To Love is To Live, el cual saldrá a la venta este 8 de mayo de 2020 y en el que ya vemos la gran influencia de David Bowie en sus sonidos con este tema. De acuerdo con un comunicado de prensa, Beth escribió el tema explorando “las complicadas profundidades de la sexualidad enredadas en un ferviente sueño de deseo y pérdida”.

7. Khalid & Disclosure, Know Your Worth

Khalid nunca deja de darnos buena música y canciones con contenido profundo que nos hace reflexionar, prueba de ello es su más reciente colaboración junto a Disclosure. Un tema electrónico suave con una letra, dirigida a alguien que no se está dando el valor que se merece. De acuerdo con Billboard, El propio Khalid comentó en una entrevista para Beats 1 que sentía que se estaba cantando la canción a sí mismo, mirándose en el espejo.

8. Låpsley, Womxn

Through Water es el próximo álbum de Låpsley en el que nos mostrará su transición de la adolescencia a la joven adultez. Prueba de ello es el nuevo sencillo del disco titulado Womxn, en el que Låpsley nos habla sobre la importancia de ser positivos, confiar en el curso natural de las cosas conocido como la vida. El inspirador video fue dirigido por Jane Stockdale, filmado en Yorkshire y que cuenta con la participación de las ciclistas Anneleen Bosma, Jenna Meth y Yewande Adesia.

9. Beabadoobee, Sun More Often

Animado por Elliot Bech, el video de Sun More Often de la cantante filipino-británica es una divertida aventura espacial que inicia en una fábrica de clonación alienígena antes de que uno de los clones sea lanzado a la galaxia en un cohete. El ser finalmente aterriza en un planeta distante que parece estar poblado por una especie de oruga. El tema está incluido en el EP que Beabadoobee publicó en octubre pasado, Space Cadet.

10. Ladytron, Tower of Glass

Tower Glass es el nombre del nuevo tema de Ladytron, y recurrió a Manuel Nogueira para que no solo escribiera y dirigiera el video, sino que además también sacó un cortometraje, ambos filmados en el noreste de Brasil. Para estos proyectos, la cantante quiso reflejar la fragilidad de la memoria, cómo la cultura se está cancelando a sí misma, nuestra noción del tiempo, el amor, el miedo de perderlo todo, la resistencia al cambio y el miedo al futuro.

11. Poliça, Steady

El clip fue dirigido por Lauren Josephine and Zoe Prinds-Flash en el que aparece la vocalista Channy Leaneagh vestida de manera apropiada para el invierno de su ciudad natal Minneapolis. En el video, las directoras lograron crear un ambiente de juego y espontaneidad, en el que los momentos de improvisación fueron sus preferidos para acompañar al tema soft-pop que nos habla sobre la importancia de sentirnos apoyados.

12. Mxmtoon, Fever Dream

Un video que refleja la importancia que ha tenido el baile en la vida de Maia (nombre verdadero de mxmtoon) en el que la letra de la canción evoca la nostalgia por el pasado, pero también la determinación para seguir adelante. El video fue dirigido y coreografiado por Erin Murray, en el que uno de los detalles a resaltar es la increíble fotografía de esta pieza audiovisual, que seguramente te subirá el ánimo.

