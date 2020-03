11 lanzamientos recientes que debes escuchar: Toro y Moi + The Killers + Cupido y más

Nuestro recorrido musical diario comienza con un nuevo tema del próximo álbum colaborativo de Toro y Moi y Flume; con una balada épica y sintetizada de The Killers llamada Caution, y con un estreno de los españoles de Cupido. Además, Hayley Williams se trae el lyric video de su sencillo Sudden Desires; Girlpool deja caer el tema I’m Winning It, y HAIM versionan a Britney Spears con I’m Not A Girl, Not Yet A Woman. ¡Comencemos!

1. Toro y Moi + Flume, The Difference

Uno de los proyectos musicales más interesantes del año será el tercer álbum de Flume, que además será una colaboración largamente esperada con Toro y Moi: hoy debutan el tema The Distance, un corte ridículamente pegajoso y brillante lleno de beats que se deslizan por nuestros oídos. La canción llega con un vídeo dirigido por Jonathan Zawada salpicado de pintura al estilo Jackson Pollock.

2. The Killers, Caution

Imploding The Mirage es el título del próximo álbum de The Killers, quienes hoy revelaron la noticia con la llegada de un increíble tema sintetizado llamado Caution, que cuenta con las guitarras de Lindsay Buckingham y la participación de Jonathan Rado de Foxygen. El álbum llega el 29 de mayo, pero antes de eso, escucha el single principal, una oda al escape y a los road trips.

3. Cupido, Galaxia

Cupido, la banda fusión de los artistas españoles Solo Astra y Pimp Flaco, nos trajo el pasado mes de febrero el tema La Pared, una balada que estrenaron un año después de su disco debut, Préstame un sentimiento. Ahora la música sigue porque hoy se traen un nuevo single titulado Galaxia, dedicado a ese momento en el que estamos enamorados y casi flotando por el espacio.

4. Hayley Williams, Sudden Desire

Semanas después de estrenar el EP Petals For Armor I, un adelanto de lo que será su primer disco solista del mismo nombre, la vocalista de Paramore, Hayley Williams, se trae el lyric video oficial de uno de los mejores sencillos del proyecto: Sudden Desires, en donde la vemos trabajando en el estudio con la canción.

5. Girlpool, Like I’m Winning It

Girlpool están de vuelta con un nuevo single. Se llama Like I’m Winning It, y es diferente a todo lo que Harmony Tividad y Avery Tucker han hecho antes: es una pista disco-rock súper caliente, casi hecha para bailar como stripper, algo que queda demostrado en el video del track, en donde ambos terminan en un club de striptease.

6. HAIM, I’m Not A Girl, Not Yet A Woman (Britney Spears cover) + The Steps

Esta semana, las hermanas HAIM andan haciendo un pequeño tour en restaurantes deli de NYC, tocando algunos de sus temas favoritos como covers: uno de ellos fue I’m Not A Girl, Not Yet A Woman de Britney Spears, en el que Este Haim casi nos dio la misma voz de la artista pop. Además, estuvieron por el late night show de Jimmy Fallon interpretando su single The Steps. Disfruta de ellas arriba.

7. GUM, Out In The World

GUM, el proyecto del australiano Jamie Watson, a quien también conocemos como integrante de Tame Impala, se trae hoy con su primer tema nuevo desde el 2018: se llama Out In The World, que lanzó como un vinilo de 7” acompañado del tema It’s A Sad World. La pista está llena de nostalgia psicodélica, tal como lo vemos en el clip dirigido por Laura-Lynn Petrick.

8. FOALS, Wash Off

En estos días, todos andamos un poco preocupados por el avance del coronavirus, así que los británicos de FOALS quisieron hacer un video educacional teniendo como marco su tema Wash Off, incluido en el disco Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1, en donde nos explican de forma amena cómo lavarnos las manos correctamente.

9. mxmtoon, quiet motions

mxmtoon continúa su prolífica racha con un nuevo single: hoy compartió un video para quiet motions, que muestra la comodidad cotidiana y hermosa de hacernos un espacio para nosotros mismos en medio de un mundo ajetreado. En el clip dirigido por la misma mxmtoon, se detalla la rutina matutina de la cantante: se despierta, se pone un par de zapatillas y se desliza a su cocina para hacer una taza de té antes de sumergirse en un libro.

10. Cavetown, Sweet Tooth

Embarcándose en una aventura de videojuegos, Cavetown, también conocido como la estrella emergente del pop indie Robin Skinner, se trae hoy el visual de su tema Sweet Tooth, el principal sencillo de su álbum Sleepyhead, que llega el próximo 27 de marzo y que promete estar lleno de conmovedores bops pop.

11. Pizzagirl, cape canaveral

El artista de Liverpool, Pizzagirl, se trae hoy un divertido video para el tema cape canaveral en donde parece emular la infame rutina de la película Napoleon Dynamite: con un fondo negro, lo vemos interpretar una rutina de baile mientras nos habla de sus viajes. Al final, un grupo de baile lo acompañan en esta oda al denim y el sudor dirigida por Corey Rid.

