11 lanzamientos recientes que debes escuchar: Lorde + Disclosure + Röyksopp + Denzel Curry y más

La selección musical de hoy miércoles llega bastante numerosa: comenzamos con el vídeo clip oficial del tema Secrets From a Girl (Who’s Seen It All) de Lorde, seguido de la collab de Disclosure con Raye, y un adelanto más de la próxima producción de Röyksopp. Además, Denzel Curry se une a T-Pain para el tema Troubles; Girlpool se trae un nuevo audiovisual, y Zola Jesus adelanta su próximo LP con Lost. ¡Comencemos!

1. Lorde, Secrets From a Girl (Who’s Seen It All)

Lorde compartió el nuevo vídeo de su tema Secrets From a Girl (Who’s Seen It All), extraído de su más reciente disco, Solar Power. El clip, que fue dirigido por la misma Lorde y Joel Kefali, está protagonizado por tres versiones de la estrella del pop: una joven con su característico labial violeta, una vestida de rojo y la Lorde actual con un sombrero de jardinería. Al igual que la mayoría de sus vídeos de Solar Power, tiene lugar en la playa. “Esta canción es mi comunicación con otra versión de mí, tratando de enviar la sabiduría que he empezado a reunir en el camino”, dijo Lorde en un comunicado.

Publicidad

2. Disclosure + Raye, Waterfall

El dúo electrónico Disclosure se asociaron con la cantante y compositora de pop Raye para su nuevo tema, Waterfall, que sigue a la colaboración con Zedd del pasado mes de enero, You’ve Got To Let Go If You Want To Be Free. “Es un sueño trabajar con Raye en el estudio”, dicen Howard y Guy Lawrence. “La mejor manera de describirla es como una máquina de hacer ganchos. Si consigues el ritmo y las vibraciones, te da como cinco opciones de melodía para el estribillo de inmediato… hace que escribir de la forma en que lo hacemos sea tan fácil y agradable”.

3. Röyksopp + Astrid S, Breathe

Röyksopp se trae hoy un nuevo tema con Astrid S, llamado Breathe, y que es el último avance del actual proyecto de Röyksopp, Profound Mysteries. “Siempre he querido colaborar con Röyksopp, han sido y siguen siendo una gran inspiración para mí. Estoy muy emocionada de que la música salga por fin a la luz”, explica Astrid S en un comunicado. El artista Jonathan Zawada se encargó de crear un colorido visualizador oficial del tema.

4. Denzel Curry + T-Pain, Troubles

Con su próximo álbum Melt My Eyez See Your Future a estrenarse este viernes, Denzel Curry nos trae un tercer sencillo del proyecto, llamado Troubles. La nueva canción fue producida por Kenny Beats y DJ Khalil, y cuenta con la participación de T-Pain. El vídeo oficial fue dirigido por Adrian Villagomez, quien ha estado detrás de todos los singles previamente lanzados del disco.

5. Girlpool, Nothing Gives Me Pleasure

El dúo de Los Ángeles, Girlpool, conformado por Avery Tucker y Harmony Tividad, estrenaron el vídeo de su nuevo single Nothing Gives Me Pleasure, el último lanzamiento de su próximo álbum, Forgiveness, que saldrá el 29 de abril a través de ANTI-. “Nothing Gives Me Pleasure trata de intentar amarte a ti mismo cuando sientes que nadie lo hará”, afirma Tividad en un comunicado de prensa. “Fue escrita durante una época en la que me esforzaba mucho por conseguir que alguien concreto me quisiera y reconociera. En el camino para conseguirlo, me diluí tanto que perdí de vista mis propias necesidades”. El clip fue dirigido por Aerin Moreno.

Publicidad

6. Zola Jesus, Lost

Zola Jesus está de vuelta con su primer álbum en cinco años: el próximo 20 de mayo saldrá la venta el disco Arkhon a través de Sacred Bones, y como adelanto se trae el single Lost. En un comunicado, la artista explica un poco el origen del nombre del LP. “Los arcontes son una idea gnóstica del poder ejercido a través de un dios defectuoso”, explicó. “Manchan y empañan a la humanidad, la mantienen corrompida en lugar de dejarla encontrar su ser armonioso. Tengo la impresión de que estamos viviendo una época arkhónica; estas influencias negativas pesan mucho sobre todos nosotros. Estamos en una época de arkhones. Hay poder en nombrar eso”. El clip de Lost fue dirigido por Mu Tunc, y en él vemos a la artista atravesar las antiguas cuevas de Capadocia, en Turquía.

7. Regard + Years & Years, Hallucination

Years & Years, el acto pop en solitario del músico y actor Olly Alexander, no es ajeno al desamor y a todas sus facetas. Es esa experiencia particular la que lo preparó para su aparición en el último single de DJ Regard, un tema de club llamado Hallucination en el que el cantante advierte sobre los rompecorazones en serie. Para acompañar la pista, vemos a Olly en un vídeo muy coreográfico dirigido por Sophia Ray, bailando con un grupo de acompañantes mientras Regard lo ve desde una sala con monitores.

Publicidad

8. Two Feet, Play The Part

Armado con un aura misteriosa y un sensual sonido electro-soul, Two Feet ha luchado contra las limitaciones de la composición pop tradicional durante toda su carrera. El nativo de Brooklyn se viene ahora con una nueva canción llamada Play The Part, que cuenta con guitarra, ritmos lo-fi y líneas de bajo profundas. La pista también llega con un vídeo de estética vintage dirigido por Allison Michael.

9. Mykki Blanco + Michael Stipe, Family Ties

Mykki Blanco está de vuelta con una nueva canción, y cuenta con un invitado bastante inesperado. Le rapere alternative se asoció con el líder de R.E.M., Michael Stipe, para el vibrante single Family Ties. Blanco dice sobre la pista que “es la primera canción en la que encontré mi voz, y lo digo de forma muy literal. Es la primera canción de toda mi carrera en la que canto, no rapeo”, explicó Blanco en un comunicado. “Escribí esta canción sobre la relación entre mi ex novio y su padre, que ha tenido ataques de enfermedad mental. Cuando la persona a la que amas está pasando por una situación que no puedes alterar de ninguna manera, ni ayudar, ni ser active para intentar corregirla, no sólo le duele a ella, sino que te duele a ti. Creo que el significado central de esta canción es la compasión ante la impotencia”.

10. Banks, I Still Love You

Banks compartió el melancólico vídeo musical de la balada I Still Love You, dirigido por la misma artista junto a James Mountford, y que sigue a la cantante mientras canta la letra del tema, junto con el sonido de un suave piano. “He guardado esta canción durante más de seis años”, dijo Banks en un comunicado. “Se sentía como un secreto que quería guardar sólo para mí. Pero por fin me siento no sólo preparada, sino muy emocionada de compartirla con el mundo. Se trata de amar a alguien con quien ya no hablas. De echar de menos las pequeñas cosas de esa persona. Incluso las cosas que pensabas que odiabas”.

11. BENEE, Soft Side

Días atrás, la neozelandesa BENEE lanzó su más reciente EP, Lychee, y recientemente compartió en YouTube una de las canciones de la producción, llamada Soft Side. Sin embargo, al contrario de lo que sugiere el título, se trae voces cambiadas de tono, un ritmo trepidante y una atmósfera extraterrestre, que más bien la lleva a flirtear un poco con su lado más hyperpop.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?