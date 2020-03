11 lanzamientos recientes que debes escuchar: Lil Uzi Vert + Octavian + Kehlani y más

Nuestro recorrido musical del día está compuesto por la versión deluxe del nuevo disco de Lil Uzi Vert, la más reciente colaboración entre Octavian y Skepta, una balada terapéutica y honesta por parte de Kehlani, Bad Bunny llevándonos a Japón para un duelo lleno de velocidad junto a Yaviah en Bichiyal y más. ¡Comencemos!

1. Lil Uzi Vert, Eternal Atake (Deluxe) – LUV vs The World 2

El rapero esta semana dio algunas pistas sobre una versión deluxe de su más reciente álbum Eternal Atake en Twitter, pero luego confirmó que se trataría de una mixtape compuesta por 32 temas que sería la continuación de Lil Uzi Vert vs The World publicado en 2016. Este proyecto cuenta con colaboraciones de artistas como Future, Lil Baby y Young Thug.

2. Octavian & Skepta, Papi Chulo

Ambos se unieron nuevamente luego de haber trabajado juntos en 2019 con el tema Bet. Con una base de instrumentación española, los raperos detallan una historia de amor que adopta un carácter salvaje, con Skepta ofreciendo todo su swag y Octavian dejando algunas dulces melodías en el medio y terminando la pista con su flujo de tonos más graves con la ayuda del autotune.

3. Kehlani, Toxic

Al parecer Kehlani está haciendo terapia a través de la música porque luego de su tema cortavenas Valentine’s Day (Shameful), la cantante dio a conocer el nuevo video de su tema Toxic. En este tema la cantante reflexiona sobre su comportamiento así como las cosas es las que se ha visto envuelto a lo largo de su vida. Vale la pena destacar que gran parte de la letra la hizo de manera freestyle.

4. Four Tet, Sixteen Oceans

En aras de darle un poco de luz al mundo a través del sonido en tiempos de coronavirus, el músico inglés nos trae este proyecto con secuencias melódicos complejas y sonidos serenos. Gran parte de este LP es una exploración de sonidos naturales, a tal punto que se siente fue el mismo viento que determinó la dirección del trabajo y la inspiración del mismo.

5. Teyana Taylor, We Got Love

Acompañada por Lauryn Hill, Teyana Taylor dirigió este video en el resalta la cultura africana en toda la estética del video desde la vestimenta, pasando por la coreografía acorde con el ritmo del tema. La canción y el video son una celebración de las relaciones de Teyana, incluyendo su hija y su esposo Iman Shumpert, quienes aparecen en el video.

6. Rufus Wainwright, Peaceful Afternoon

El veterano cantante y compositor canadiense nos canta sobre el compromiso a largo plazo, tal y como lo menciona al principio de la canción, haciendo referencia a sus 13 años de relación con su actual esposo. A lo largo del tema, Wainwright menciona sobre las pequeñas cosas que pueden separar a las parejas, pero que la magia puede mantenerlos unidos. Este bonito tema termina con una reflexión poderosa en el coro: “Rezo para que tu rostro sea lo último que vea en un atardecer de paz”.

7. Tyga, Freak (feat. Megan Thee Stallion)

Megan Thee Stallion se une a la lista de colaboradoras del género que han trabajado con Tyga en su carrera. En el video vemos a al rapero balanceándose con un traje de cuero (con colmillos de vampiro incluidos) dando una fiesta en un club clandestino, mientras Megan se dirige al calabozo para mostrar sus seductoras habilidades de dominatrix.

8. Kurt Vile, Stranger Than Kindness

Como parte del álbum de covers Songs for Australia de Julia Stone a beneficio de las organizaciones que apoyan a los afectados en Australia a raíz de la crisis de incendios forestales que el país sufrió a finales del 2019, Kurt Vile realizó una versión del tema de Nick Cave and the Bad Seeds de 1986, Stranger Than Kindness.

9. Peach Pit, Black Licorice

Preparando el terreno para lo que será el lanzamiento de su próximo álbum, You and Your Friends, la banda indie pop originaria de Vancouver reveló su nueva tema Black Licorice. El tema nos muestra el timbre pegajoso de Smith, con pequeños toques de rock suave, esto acompañado por un video dirigido por Lester Lyons-Hookham en el que la banda aparece interpretando el tema por las calles uniformados.

10. CocoRosie, Put the Shine On

Después de cinco años sin publicar un disco, las hermanas Casady regresan con este disco en el que ambas construyen un diálogo psicológico, multidisciplinario a través de las múltiples personalidades que presentan a lo largo del disco. El horror está presente en el disco a cada segundo, combinado con géneros como el folk, el rap, la americana, lo que da como resultado un trabajo interesante y fascinante desde todo punto de vista.

11. Bad Bunny x Yaviah, Bichiyal

Bad Bunny sigue haciendo lo que le da la gana con los lanzamientos diarios de los videos musicales de su disco YHLQMDLG, siendo Bichiyal su más reciente estreno, en el que toman roles secundarios tanto él como Yaviah en la historia. La cultura de carreras de Japón protagoniza el nuevo video filmado en la ciudad de Yokohama, donde una corredora se prepara a su rival masculino en una carrera por la ciudad. Desde el interior de un taller mecánico sólo para mujeres, prepara su vehículo para el máximo kilometraje para enfrentar el desafío.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?