10 looks de Saoire Ronan que la convierten en una queen del glamour y el streetwear

No cabe duda que Saoirse Ronan es una de las más grandes y hermosas jóvenes actrices de Hollywood; sus ojos azules, su acento exótico, su rostro perfilado y sobre todo, su versatilidad, la convierten en una favorita del cine y para la temporada de premios, lo cual podemos corroborar al ver sus reconocimientos: cuatro nominaciones a los Premios de la Academia, cinco nominaciones a los BAFTA, tres nominaciones a los Globos de Oro (con una victoria) y tres nominaciones a los Screen Actors Guild Awards.

Sin embargo, son sus presentaciones en la alfombra roja, además de la libertad que expresa cuando viste streetwear que la convierten en una embajadora moderna de la moda: de más está decir que nunca la veremos mal vestida en público.

Ronan, sin embargo, ha demostrado ser mucho más que una cara bonita y, aparte de su talento frente a las cámaras, también cuenta con un carisma que se transmite en imágenes fijas, lo cual la ha llevado a ser portada de varias revistas importantes, como Vogue, Time, W, AnOther, The Wrap, Variety, Cara, Entertainment, y pare usted de contar.

La diversidad de Ronan la han llevado a desfilar para muchas marcas importantes. De hecho, después de haber probado varias siluetas durante la temporada de premios 2016 (para Brooklyn), Ronan se ganó su lugar con diseños de Burberry, Calvin Klein y Saint Laurent, pero fue en el 2018 cuando arrasó con todo, desde las tomas direccionales del clásico Little Black Dress hasta la canalización de iconos de películas clásicas con elegancia moderna.

Trabajando con la estilista Elizabeth Saltzman, Ronan creó personajes y momentos con su vestuario. “Pura, auténtica y honesta”, dijo Saltzman. “Así es ella”. Ronan ha jugado con piezas de ropa de hombre (de Calvin Klein y Michael Kors) en elegantes vestimentas de esmoquin; trajo un ambiente genial a los vestidos de cóctel de los años 60 — por Gucci; “eso fue lo mejor”, dijeron Saltzman y Prada. Pero fue el vestido de los Oscar del año pasado, donde lució un peplum que elevó a la joven actriz al ícono de la moda.

Tras varias importantes temporadas de alfombra roja en su haber, ¿qué quiere Saltzman que Ronan intente después? “Ella tiene una relación auténtica con Gucci”, dijo Saltzman. “Me gustaría que tenga un gran momento Gucci”. Y eso precisamente fue lo que hizo en la alfombra roja de los Oscars de este año, donde lució un encantador vestido Gucci que contrastaba el azul turquesa con el negro.

Y a todas estas, ¿qué es lo que quiere Ronan? En una entrevista con Vogue, Ronan declaró que, pese a su fama, no se considera un icono de la moda y tampoco pretende llevar el estigma de ser “famosa”.

“Me siento bien con mi imagen personal. Pero no necesariamente me gustaría mirar fotografías mías todo el día. De hecho, aveces me siento incomoda cuando veo una valla con mi cara en ella. No quiero consumirme por la imagenes de mí misma”.