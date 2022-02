10 looks de Pamela Anderson que la convierten en la rubia más sexy de Hollywood

Es posible que en algún momento de las últimas semanas hayas visto la transformación en pantalla de Lily James como Pamela Anderson en la nueva serie de Hulu, Pam & Tommy. La serie sigue la infame relación de Anderson y Tommy Lee en la década de 1990, cuando la sex tape de la luna de miel de la pareja fue robada y filtrada al público. Los outfits de James son un homenaje deliberado a los looks que Anderson ha perfeccionado durante las últimas cuatro décadas, y hoy es la protagonista de nuestra lista. No es un misterio que Anderson siempre ha tenido el don de llamar la atención: fue descubierta por primera vez en 1989, cuando tenía 22 años. Después de aparecer en una pantalla gigante en un partido de fútbol americano y recibir grandes aplausos, fue contratada como modelo, y dos años después, debutó en la serie Home Improvement como Lisa, la chica de las herramientas.

Pamela Anderson y Vivienne Westwood. Fotografía: Dominique Charriau/WireImage

Luego de eso llegó Baywatch, y el resto de su historia en Hollywood es ya conocida, especialmente durante sus apariciones públicas y en alfombras rojas: los minivestidos sexys y los corsets ajustados eran su marca de fábrica, convirtiéndola en un icono de estilo por derecho propio durante los años 90 y 2000. Desde entonces, Anderson ha llevado muchos más corsés, a menudo diseñados por su amiga íntima, Vivienne Westwood. Hoy en día, sigue siendo una musa de la diseñadora, protagonizando varias campañas de Westwood. Como vegana, activista de los derechos de los animales y defensora de PETA, el estilo reciente de Anderson la ha alejado de llevar cualquier tipo de cuero y pieles, algo que atribuye a la diseñadora británica. “Empecé con los animales y me pasé a las causas medioambientales con Vivienne Westwood”, escribió en un artículo de opinión de 2018 para The Guardian. “Ella y yo somos almas gemelas, y he aprendido mucho de ella”. Hoy, con 54 años de edad, Anderson sigue siendo una visión en la alfombra roja, y sigue apostando por los vestidos glamurosos y las siluetas atrevidas. Hoy recogemos algunos de sus mejores momentos en cuanto a moda en esta selección de 10 looks.

1. Girl Next Door

Pamela Anderson. Fotografía: Getty Images

Comenzamos la lista con este look que Anderson llevó a un juego de béisbol benéfico de las estrellas de Hollywood en 1992: una combinación de camiseta blanca ajustada y pantalones cortos de jean, que siempre es un clásico, especialmente con las botas de vaquero.

2. Cannes Bombshell

Pamela Anderson. Fotografía: Getty Images

El atrevido corset con cordones que Anderson lució en Barb Wire es uno de sus looks más memorables, y podemos decir que de alguna manera lo recreó al llegar en yate al Festival de Cannes de 1995 con un corset muy ceñido y guantes negros de ópera. Un look épico.

3. Baywatch Queen

Pamela Anderson. Fotografía: Getty Images

El look más icónico de Pamela es, por supuesto, su característico traje de baño rojo de corte alto de Baywatch. El papel de la socorrista CJ Parker en la exitosa serie de televisión lanzó la carrera de Anderson, y desde entonces nadie ha llevado un bañador como ella.

4. Ready for Business

Pamela Anderson. Fotografía: Getty Images

Anderson parecía toda una ejecutiva (en modo after hours, claro) preparada para los negocios cuando asistió a la Gala del 25º Aniversario de PETA en el año 2005 con este conjunto de pantalón y chaleco a rayas.

5. Rock n’ Roll Star

Pamela Anderson. Fotografía: Getty Images

Si hay un look con el que Anderson haya capturado las miradas, ese es este: podemos decir que los sombreros se convirtieron definitivamente en lo suyo a finales de los 90, pero nada nos convenció tanto como esta pieza rosa gigante y esponjosa, que de alguna manera se roba las miradas considerando que Anderson lleva puesto un corset blanco increíble. ¿Y podemos hablar de los pantalones? Iconic.

6. Glitter Blonde

Pamela Anderson. Fotografía: Getty Images

En 2002, Anderson llegó a los American Music Awards del brazo de su prometido de ese entonces, Kid Rock, con este look plateado de malla. Su falda de talle bajo incluía aberturas a los lados y fue sin duda uno de los looks más sexy de la ceremonia.

7. Blue Beauty

Pamela Anderson. Fotografía: Getty Images

Nos encanta este elegante y minimalista vestido azul marino de hombros caídos, un gran acierto para la era noventosa de Anderson, quien debemos decir además que luce increíble: el peinado y su maquillaje están absolutamente perfectos.

8. Flowers in Spring

Pamela Anderson. Fotografía: Getty Images

Acá vemos a Anderson mientras asiste a la esperada pasarela de Dolce & Gabbanna para el otoño/invierno 2017 en la Milan Fashion Week. Pam lucía impresionante con este favorecedor vestido negro floral ajustado, mientras añadía un toque llamativo con un par de gafas de sol doradas decoradas con rosas.

9. Old Glamour

Pamela Anderson. Fotografía: Getty Images

Pamela Anderson visitó la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Toronto en 2016 con este precioso vestido rosa suave de Gauri y Nainika que le da un toque glamoroso del viejo Hollywood para esta presentación.

10. Westwood Chic

Pamela Anderson. Fotografía: Getty Images

Cerramos la lista con este vestido estampado sin tirantes diseñado por Vivienne Westwood, y que Anderson llevó puesto en la Best Award Gala 40th Edition celebrada en París, en enero de 2017. Aunque su paleta es más bien apagada, amamos el toque punk del estampado de Westwood.

