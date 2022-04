10 looks de Millie Bobby Brown que la convierten en un fashion icon adolescente

Desde su debut como Eleven en Stranger Things, hemos visto crecer a la británica Millie Bobby Brown ante nuestros ojos: en la pantalla, la joven actriz nos ha cautivado como la misteriosa chica con habilidades psicoquinéticas y telepáticas. Fuera de la pantalla, ha lanzado su propia marca de productos veganos para el cuidado de la piel, Florence by Mills; ha protagonizado innumerables alfombras rojas de premios; y ha estado al frente de decenas de campañas de moda para marcas como Converse, Calvin Klein y Pandora; y como si eso fuera poco, es la embajadora de buena voluntad de UNICEF más joven de la historia.

Las impresionantes credenciales de Millie no se detienen ahí, porque la actriz también domina el arte de la moda. La estrella adolescente ha creado un estilo propio: juguetón, colorido y experimental. No se ha comprometido con un solo look o estética, ¿y por qué habría de hacerlo? Ya sea con estampados irreverentes combinados con sofisticadas prendas exteriores, siluetas más deportivas y zapatillas de deporte a juego, o con gafas de sol y mini bolsos de moda, Millie se viste con el máximo factor de diversión. A sus 18 años, su evolución de estilo está en pleno apogeo, así que la inspiración está en su punto álgido. Hoy queda demostrado que la edad es sólo un número, así que acompáñanos mientras tomamos nota de los mejores looks de Millie Bobby Brown hasta ahora.

1. Street Style

Millie Bobby Brown. Fotografía: Getty

Comenzamos con una imagen que demuestra que Millie es tan cool en los fines de semana como en la alfombra roja: Este combo de chaqueta, hoodie, jeans y zapatillas es la ecuación perfecta para cuando no te apetece vestirte de manera elegante y verte muy bien.

2. Punk Chic

Millie Bobby Brown. Fotografía: Getty

Hay que ser un verdadero maestro para llevar elementos básicos a cuadros, como una falda de cuadros y un blazer de tartán, y hacer que parezcan súper punk. Por supuesto, Millie lo hace sin esfuerzo. Las botas de combate, la camiseta y la gorra hacen que el conjunto resulte increíblemente chic.

3. No photos, please

Millie Bobby Brown. Fotografía: Getty

La clásica Millie. En este look callejero le inyectó un poco de glamour retro a sus piezas básicas (la chaqueta de cuero vegano, el jersey de cuello de tortuga) con unas gafas de sol vintage de ojo de gato y unos tacones rosa.

4. Black Asymmetrical

Millie Bobby Brown. Fotografía: Getty

¿Quién necesita un vestido cuando puedes lucir este look? En este atuendo color negro de toques asimétricos de la diseñadora Rosie Assoulin, Millie fue una de las asistentes a los MTV Video Music Awards 2018.

5. Puffy Vibes

Millie Bobby Brown. Fotografía: Getty

Millie lució un vestido de Moncler en el evento Genius de la marca durante la Semana de la Moda de Milán Otoño-Invierno en 2018 que nos hace desear que el invierno durara todo el año.

6. Pink Princess

Millie Bobby Brown. Fotografía: Getty

Solo Millie puede hacer que un vestido de tutú color rosa funcione en una alfombra roja. El vestido femenino combinado con el pelo recogido hacia atrás crea un look completo que es divertido y muy elegante… y apropiado para su edad.

7. Flower Power

Millie Bobby Brown. Fotografía: Getty

Para celebrar el lanzamiento de su marca de belleza, florence by mills, en Londres, Millie fue vestida con un mini vestido floral increíble.

8. 80’s Throwback

Millie Bobby Brown. Fotografía: Getty

Millie sacó la moda ochentera de Stranger Things y la llevó a la alfombra roja con Louis Vuitton. La falda de burbujas y el cinturón retro adquieren un toque muy chic, gracias a los elegantes accesorios y a un pelo realmente genial.

9. Black & White

Millie Bobby Brown. Fotografía: Getty

Uno de nuestros looks favoritos de Millie, la actriz optó por un minivestido blanco y negro con hombros al descubierto de la colección resort 2020 de Givenchy para la proyección en Hollywood de la tercera temporada de Stranger Things.

10. Gothic Velvet

Millie Bobby Brown. Fotografía: Anthony Harvey/Shutterstock for BAFTA

Cerramos la lista con uno de los looks más recientes de Millie: este vestido gótico de Louis Vuitton que lució para los premios BAFTA 2022. El outfit de terciopelo negro de tirantes incluyó un crop top con encaje debajo y una falda también de encaje con transparencias y glitter. ¿Nuestros detalles favoritos? Los guantes de terciopelo negro y los zapatos de plataforma.

