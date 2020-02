10 looks de Frank Ocean que lo convierten en un embajador de la moda en el R&B

Frank Ocean puede ser reservado sobre muchas cosas, pero una cosa sobre la que no es tan callado es su amor por la moda. El cantante de R&B es un nerd francamente cuando se trata de la alta costura, y no solo tiene el rango vocal, sino también el estilo. Su aspecto ha pasado de llamativo (¿recuerdan cuando hizo un vogueing la noche en su fiesta de cumpleaños con Tyler, The Creator?) a un look normal (en un año donde la Met Gala se trataba de un campamento, apareció como uno de los guardias diciéndole a la gente que no se les permitía entrar).

Ya sea que esté en la alfombra roja o en el asiento trasero de un automóvil y se tome fotografías de sí mismo con brillantes lentes de sol de piña, su sentido del estilo en todas sus iteraciones debe ser celebrado.

Más recientemente, cuando no está trabajando en su nuevo club nocturno, PrEP, con el cual recauda fondos para los pacientes de VIH, está también deslumbrado y robando corazones en las alfombras rojas de los eventos más sorprendentes y prestigiosos de la moda.

Pero su afición por el mundo del fashion no solamente se limita a unos cuantos desfiles o a una gran cantidad de selfies en redes sociales, en la actualidad, Ocean es embajador de las marcas Marc Jacobs y Prada. Además, ha sido portada de varias revistas de moda, tales como W Magazine, GQ, DAZED, i-D, Blond, entre otras. Haber alcanzado todo esto y más es mucho, considerando los orígenes del artista.

Nació como Christopher Edwin Breaux y creció en Nueva Orleans, donde fue criado por su madre. (Su padre dejó a la familia cuando Ocean tenía 6 años). Sus tíos, tías y primos vivían cerca; su abuelo materno, un ex adicto, fue mentor en AA y NA, y a veces acompañaba a su abuelo a las reuniones. Ocean recuerda que escribió en lugar de hablar muchas veces. “Fue más cómodo”, asegura. Para reservar tiempo en estudios y desarrollar su música, hizo varios trabajos extraños antes de dirigirse a Los Ángeles, donde comenzó a escribir canciones para Justin Bieber, John Legend y Brandy. En el 2009, firmó con Def Jam, pero el sello lo ignoró en gran medida hasta que su mixtape de debut, Nostalgia, Ultra (2011), creó un alboroto en línea. Para entonces, había conocido a Tyler, el Creador y encontró un espíritu afín en el colectivo Odd Future.

Lo que debemos entender del polifacético artista es que, para él, la moda es mucho más que una expresión artística; es un estilo de vida. En una entrevista con la revista W Magazine, Ocean explicó que su relación con la moda pasó por varias facetas, hasta que se convirtió en un hombre de estilo.

“Me di cuenta de que no había dedicado mucho tiempo a comprar cosas para mí, y había estado usando algo similar todos los días durante un tiempo. Sentía cómo se veía Keanu Reeves en The Devil’s Advocate. Llevaría un abrigo deportivo y una corbata con una especie de trato Oxford con cuello abotonado: el mejor cabello, los vaqueros ligeros y el cinturón que combinaba con los zapatos. Simplemente muy agradable”.

En la misma entrevista con W Magazine, Ocean explicó el proceso por el que pasa para crear un outfit y agregó lo siguiente:

“Comienzo con la forma y luego solo coloco las piezas, así que obtengo esa forma y sigo con mi día. Ahora hace mucho calor, así que estoy usando los zapatos que usé en la gira, estas Vans no coincidentes que he tenido durante demasiado tiempo. Ya estoy fuera del programa”.

Para honrar su trabajo, hoy reunimos 10 de los mejores looks de Frank Ocean:

1. Camiseta de Brad Pitt

Frank Ocean. Foto: Getty Images

“He estado escuchando mucho a Frank Ocean. Encuentro a este joven tan especial”, dijo el fangirl Brad Pitt, de 53 años, en un perfil de GQ el año pasado, iniciando el bromance entre ambos artistas. Reciprocando el amor, Ocean subió al escenario en el Festival Parklife de Manchester con una camiseta con la cara de la superestrella de películas, incluso jugando con el ambiente turístico de Hollywood Boulevard, al ponerlo con una camisa con botones hawaianos. Para Ocean, una camiseta nunca es solo una camiseta: para una presentación en el festival FYF poco después, Ocean le dio una serenata a Brad cantando por teléfono mientras la cara del actor se proyectaba en una pantalla.

2. Vans en la Casa Blanca

Frank Ocean. Foto: Getty Images

Ocean no tenía una razón profunda para asistir a la última cena de estado de la Casa Blanca de Barack Obama en el 2016 con Vans a cuadros. “No se puede pensar, solo hay que hacer cosas”, dijo a los periodistas después de confirmar que esta era la primera vez que usaba Vans para una cena de estado. Por cierto, la sesión de preguntas espontáneas resultó ser la primera entrevista de Ocean en tres años.

3. Met Gala

Frank Ocean. Foto: Getty Images

Una de las grandes noticias del mundo de la moda del año pasado fue la presentación del artista, y su outfit, durante el campamento de celebración de la Met Gala 2019, que se llevó a cabo en el Museo Metropolitano de Arte el 6 de mayo de 2019 en Nueva York.

4. MTV Video Music Awards

Frank Ocean. Foto: Getty Images

La presentación de Ocean en el escenario durante los MTV Video Music Awards 2012 en el Staples Center, el 6 de septiembre de 2012 en Los Ángeles, California, dio indicios de la transformación de estilos del músico, quien se introducía al mundo como una estrella naciente del fashion.

5. Glamour en Instagram

Frank Ocean. Foto: Frank Ocean/Instagram

Instagram siempre ha sido uno de las plataformas favoritas de Ocean para expresar su jocosidad con los estilos. Nos preguntamos si habrá terminado comprándose esta falda de tul.

6. Ocean casual

Frank Ocean. Foto: Getty Images

Los paparazzi capturaron imágenes de Ocean (el 31 de mayo de 2019) en Los Ángeles, California, luciendo una exquisita combinación casual para algún encuentro nocturno.

7. Clash de estampados

Frank Ocean. Foto: Getty Images

En la alfombra roja de los premios MTV Video Music Awards 2012, que se llevaron a cabo en el Staples Center el 6 de septiembre de 2012 en Los Ángeles, California, Ocean es visto luciendo uno de sus revolucionarios looks de pantalones cortos con camisa de mangas cortas de polka dots.

8. Combinación atrevida

Frank Ocean. Foto: Frank Ocean/Instagram

Ocean sorprende en Instagram con otra de sus combinaciones de estilo: esta oportunidad con leggings de malla de metal, ropa interior de neón, y botas negras.

9. Tux

Frank Ocean. Foto: Getty Images

Para la Novena Gala Anual 2013, que se llevó a cabo en el Frederick P. Rose Hall del Lincoln Center de Nueva York, Ocean lució su faceta más formal al vestirse con un tuxedo o smoking.

10. Blanco y negro

Frank Ocean. Foto: Getty Images

Ocean asiste a la Gala del Instituto de Vestuario Charles James: más allá de la moda, que se llevó a cabo en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2014 en Nueva York con un clásico traje de colores blanco y negro, sobrios y contrastantes.

Bonus track

Frank Ocean. Foto: Getty Images

Y para los que se pregunten cómo se viste Ocean en del día a día, acá les mostramos como fue visto SoHo el 21 de junio de 2017 en Nueva York.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?