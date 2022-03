10 lanzamientos recientes que debes escuchar: Rosalía + King Princess + Normani + Walls y más

La selección musical de este viernes se viene con el nuevo álbum de Rosalía, MOTOMAMI, con un excelente sencillo de King Princess, así como un tema lleno de vulnerabilidad de manos de Normani. Además, el español Walls se trae el vídeo Los chicos del Parque; Charli XCX deja caer su disco CRASH, y Syd se une a Lucky Daye en la rola R&B Could You Break A Heart. ¡Comencemos!

1. Rosalía, MOTOMAMI

¡La Rosalía está de vuelta! La estrella del pop española llega hoy finalmente con su esperado álbum MOTOMAMI, su primero desde El Mal Querer de 2018. Dejando de lado el sonido flamenco que inspiró sus primeros trabajos, Rosalía parece haberse adentrado en todo tipo de subgéneros latinos a la hora de componer esta producción, totalmente libre de guitarras y que incluye géneros desde el reggaetón y el dembow hasta la bachata y más allá.

2. King Princess, For My Friends

Tres años después de Cheap Queen, una nueva era de King Princess está oficialmente aquí: la cantautora estrenó hoy For My Friends, el primer vistazo a su próximo segundo álbum Hold On Baby, del cual aún no tenemos detalles, pero a juzgar por este sencillo, se trae pop brillante y directo. La pista es una canción de amor a las mejores amigas de la artista y combina una melodía de sintetizadores distorsionados con la voz apasionada de King Princess, y además llega con un hermoso vídeo dirigido por Nick Harwood.

3. Normani, Fair

Parece que el tan esperado proyecto debut de Normani podría llegar por fin este año: hoy dejó caer el sencillo Fair, un single vulnerable y muy diferente a su anterior lanzamiento, Wild Side con Cardi B. En él, Normani lucha por recoger los pedazos después de que una relación pasada en la que estuvo llega su fin. “Esta canción realmente me captura en uno de mis momentos más vulnerables”, explica la artista en un comunicado. “Compartir esta grabación me hace sentir incómoda porque nunca me han visto realmente bajo esta luz”.

4. Stray Kids, MANIAC

La agrupación coreana Stray Kids hace su comeback oficial el día de hoy con el lanzamiento de su nuevo mini álbum, ODDINARY, junto con el vídeo musical de la canción principal, titulada MANIAC, y que expresa el deseo de Stray Kids de no vivir dentro de los límites ordinarios. Los miembros Bang Chan, Changbin y Han, también conocidos como 3RACHA, escribieron la letra y compusieron la canción junto con el productor VERSACHOI.

5. Charli XCX, CRASH

Charli XCX lanza hoy su nuevo álbum CRASH a través de Atlantic Records/Warner UK. El álbum de estudio es el quinto y último trabajo de la estrella del pop vanguardista bajo su actual contrato de grabación, y contiene los exitosos singles Good Ones, el tema New Shapes con Caroline Polachek y Christine and the Queens, y el tema Beg For You con Rina Sawayama.

6. Syd + Lucky Daye, Could You Break A Heart

En los últimos meses, Syd ha hecho un buen trabajo manteniendo a sus fans satisfechos con nueva música. La cantante, que también es la vocalista principal del grupo de R&B alternativo The Internet, vuelve hoy con Lucky Daye a su lado para su nuevo single, Could You Break A Heart, en la que comparten sus dudas a la hora de empezar una nueva relación preguntándose si son capaces de romper un corazón y hacerles soportar el dolor que eso conlleva. El tema también llega con un visual futurista dirigido por Ethan Nelson y Graham Epstein.

7. Lil Uzi Vert + Nigo, Heavy

La próxima semana, el DJ y diseñador de moda Nigo lanzará su primer álbum en casi dos décadas con I Know Nigo, que cuenta con una lista estelar de colaboraciones, y a falta de una semana para la llegada de la producción, Nigo nos ofrece un último single junto a Lil Uzi Vert, llamado Heavy. La pista es una oda a los artículos de lujo que poseen, ya sean autos, joyas o bolsos. Además de los features de Rocky, Cudi, Pusha T, y Uzi, I Know Nigo también contará con temas junto a Tyler The Creator, Teriyaki Boyz, y más.

8. GAYLE, luv starved

GAYLE se trae hoy el vídeo luv starved dirigido por Jimmy Fisco, y que forma parte de su recién estrenado EP, a study of the human experience volume one. “Cuando era más joven, tenía una imagen en mi cabeza de quién iba a ser cuando creciera”, explica. “Cómo iba a actuar, vestir, qué tipo de amigos tendría y las cosas que no haría hasta que me casara o tuviera veintiún años. Luego crecí y no cumplí nada de eso. Luego me di cuenta de que lo que quería en la vida simplemente había cambiado, y eso está bien. Para mí, crecer consiste en cometer errores y aprender de ellos. Sólo que a veces es una mierda tener que cometer tantos para aprender”.

9. Walls, Los niños del parque

El rapero español Walls se trae el día de hoy su primer álbum, Los Niños del Parque, que cuenta con Pablo Rouss y Carlos Ares en la producción, así como temas como En dos, Complicao y Tan vacío (junto a Hens), todos ellos que escuchamos antes de la llegada del LP. El día de hoy, junto al disco, el murciano deja caer el vídeo oficial del tema que le da nombre al disco, y que llega con un vídeo dirigido por Pedro Alarcón.

10. Ca7riel + Paco Amoroso, Paga Dios

Los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso están de vuelta con el sencillo Paga Dios, que cuenta con una mezcla pegajosa de sonidos electrónicos, una estética veraniega y referencias a un clásico del rock, así como con un videoclip dirigido por Juanita que muestra a ambos artistas disfrutando de la buena vida junto a dos sugar mommies interpretadas por Adriana Aguirre y Silvia Panal, una “ilusión gigoló para la primera ficción de esta segunda temporada postapocalíptica”, según un comunicado.

