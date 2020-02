10 lanzamientos recientes que debes escuchar: Lady Gaga + Grimes + Harry Styles y más

Cerramos la semana musical con el nuevo banger de Lady Gaga, Stupid Love, que llega con un video futurista y colorido; con un nuevo audiovisual de Grimes y con el estreno del clip Falling de Harry Styles, quien se sumerge en su tristeza… literalmente. Además, Christine and The Queens se traen un EP y un corto sorpresa con Caroline Polacheck; Soccer Mommy finalmente llegan con el disco color theory, y J Balvin se cubre de sangre en su video Rojo. ¡Comencemos!

1. Lady Gaga, Stupid Love

Finalmente, tenemos oficialmente una nueva canción de Lady Gaga llamada Stupid Love, que se filtró hace algunas semanas, y hoy llega con un video ambientado en un mundo dividido en coloridas tribus desgarradas por el conflicto dirigido por Daniel Askill en el que encontramos a Gaga como la líder de los Pink Kindness Punks. Con sus movimientos de baile cinético y un poco de telequinesis, busca detener las disputas y unir a las distintas tribus. Este es el primer single de su nuevo álbum, Chromatica, que llegará en algún momento de este año. Disfruta de Stupid Love arriba.

2. Grimes, Idoru

Grimes se trae hoy dos nuevos videos para Idoru, un punto culminante de su quinto disco, Miss Anthropocene. El brillante y soñador visual de Idoru (que llega en dos versiones) es un cambio en comparación con el resto de los visuales de Miss Antropocene, que han sido en gran medida apocalípticos y oscuros. Grimes, que anunció que iba a tener un bebé el pasado enero, está visiblemente embarazada en el vídeo lleno de tonos brillantes y color pastel.

3. Harry Styles, Falling

Harry Styles está literalmente ahogándose en su dolor en el nuevo vídeo de su balada del disco Fine Line, Falling. El clip dirigido por Dave Meyers encuentra a Styles tocando la triste canción en un piano que se está llenando rápidamente de agua hasta que el torrente finalmente supera al cantante por completo. Con una blusa de gasa y pantalones color salmón, Styles comienza la acción tumbado de espaldas y empapado en el suelo en un aparente flashback de las consecuencias de su catarsis hasta que termina sumergido.

4 Christine and The Queens, La Vita Nuova

Christine and The Queens se trae hoy un nuevo EP, La vita nuova, y un cortometraje de acompañamiento del mismo nombre. El EP incluye seis nuevos temas, incluyendo su reciente single People, I’ve been sad. La canción principal cuenta con la voz de Caroline Polachek, que también aparece en la película (en la que Héloïse Letissier se convierte en vampiro y muerde a Polachek en el cuello). Colin Solal Cardo dirigió la película, que cuenta con la coreografía de Ryan Heffington. Un comunicado describe la película como “un viaje hacia el interior en el que el artista invierte en la mundialmente famosa Ópera Garnier, llenándola de historias de fantasmas y criaturas míticas”.

5. Soccer Mommy, color theory

Soccer Mommy, el nombre artístico de la cantante, productora y compositora Sophie Allison, ha ido cultivando poco a poco un culto que se ha mantenido durante los últimos dos años tras el lanzamiento de Clean en el 2018, descargando poéticas viscerales que transmiten la inocencia de la juventud sobre la instrumentación inspirada en el pop-punk de los años 2000. Hoy estrena su segundo disco, color theory, empaquetado en 10 pistas, y que nos muestra una evolución de su sonido. Está además, dividido en tres colores: “Azul para la tristeza, la depresión y la angustia; amarillo para la paranoia y la enfermedad, mental y física; y gris para la muerte”.

6. Jessie Ware, Spotlight

La británica Jessie Ware no compartía un tema musical desde noviembre del año pasado, cuando estrenó Mirage (Don’t Stop). Ahora la cantante estrenó un adelanto de su próximo álbum, que llevará como nombre What’s Your Pleasure?. Este es el cuarto de su carrera y llegará el próximo 5 de junio. Como adelanto, hoy le damos un vistazo al clip de su sencillo principal, Spotlight, que la misma Ware explica que es un corte “melodramático y romántico; es todo lo que amo y tiene un poco de ritmo”.

7. Noel Gallagher’s High Flying Birds, Come On Outside

Los High Flying Birds de Noel Gallagher se traen hoy una nueva canción, que el mismo Gallagher llama “la última gran melodía de Oasis“, ya que las raíces del tema se remontan a las sesiones del álbum Dig Out Your Soul de Oasis del 2008, aka el último LP de la banda antes de su separación en 2009. Noel siguió trabajando en la canción durante la próxima década; de hecho hay algunos demos de hace unos ocho años rodando por YouTube. Hoy finalmente podemos escucharla, y formará parte del próximo EP Blue Moon Rising del guitarrista.

8. Thundercat, Dragonball Durag

Thundercat acaba de lanzar los visuales de su tema Dragonball Durag, la última canción de su próximo álbum It Is What It Is. Dirigido por Zack Fox, el nuevo video presenta cameos de HAIM, Kali Uchis y el comediante Quinta Brunson. Ambientado en Los Ángeles, sigue a Stephen Bruner mientras se pone un durag que se encuentra encontrado, ganándose de repente la confianza de un verdadero Super Saiyan. Está super divertido, y puedes verlo arriba.

9. Disclosure, Ecstasy

Después de dejar caer nuevas canciones toda la semana, el dúo británico Disclosure reveló un nuevo EP de cinco canciones. Titulado Ecstasy, que también fue el nombre del primer tema que llegó de el lunes, también incluye los cortes Tondo, Expressing What Matters y Etran. Es la primera colección completa de música de Howard y Guy Lawrence desde el EP Moog for Love de 2016. Escúchalo arriba.

10. J Balvin, Rojo

La superestrella colombiana J Balvin se trae hoy un nuevo y sangriento visual para su último single, Rojo. La canción, así como sus canciones ya lanzadas, Blanco y Morado, aparecerán en su próximo álbum Colores, que saldrá el 20 de marzo. El video dirigido por Colin Tilley sirve como una advertencia para no distraerse mientras se conduce: Balvin está en camino para presenciar el nacimiento de su hija en el hospital, pero mientras conduce y habla por teléfono, sufre un accidente mortal. Luego continúa persiguiendo a su familia, desde el nacimiento de su recién nacido hasta las escenas de su familia tratando de seguir adelante tras su muerte.

